У вівторок, 2 грудня, у Львові, перед оперним театром встановили головну різдвяно-новорічну ялинку. Зрізали її у Сокільниках. Ялинку місту подарувала сім’я Пашечко. Загалом цьогоріч було 15 охочих подарувати місту хвойне дерево на свята.

Ялинка росла на подвір’ї сім’ї Пашечко у Сокільниках 18 років.

«Ми купили її в 2007 році. І завезли до доньки на Сихів в квартиру, щоб прикрасити її до свят. А весною забрали ялинку і пересадили біля будинку. Місту ми її вирішили передати доброчинно, ми бачили таку акцію. Ялинка переростає сама себе, вона стає трішечки небезпечною для нашого навколишнього середовища, бо ми живемо в вітровій зоні. Ми її любимо і відриваємо від себе шматочок свого життя, але надіємося, вона принесе радість іншим людям», – розповіла власниця ялинки Люба Пашечко.

Раніше на свята сім'я Пашечко завжди прикрашала ялинку, тож вона була окрасою Сокільників. Онука пані Люби, Ольга, каже, що з цією ялинкою у неї пов'язано багато спогадів.

«Я пам'ятаю її вже в такому більшому розмірі, але вона для мене пам'ятна. І я буду дуже рада, якщо вона стоятиме в центрі міста. Ми раніше, як ще не було війни, завжди вішали таку велику гірлянду, вона дуже гарно світилася, всі сусіди завжди бачили цю ялинку, вона була така яскрава», – поділилася спогадами онука власниці ялинки Ольга Пашечко.

Зрізати ялинку на подвір'ї сім’ї Пашечко взялися міські комунальники. Висота дерева – приблизно 14 метрів.

«Підрізаємо ялинку, зрізаємо, кран підіймає, вантажимо на машину і веземо у Львів. Серед складнощів – дроти, тільки дроти. Тут електричні дроти ідуть, а так більше складнощів немає», – зазначив працівник ЛКП «Зелений Львів» Роман Романів.



Традиційно головну різдвяну-новорічну красуню встановили на площі перед Оперним театром. Загалом цьогоріч було 15 охочих подарувати містові ялинку.

«Ми разом з командою зупинили увагу на цій ялинці, тому що вона крислата, вона пишна, вона висока. Ми будемо використовувати минулорічне освітлення. Воно частково потребувало модернізації й підсилення, тож ми зробили налаштування і технічно підсилили світло, яке було минулого року. Але додаткові закупівлі декорацій чи ілюмінацій ми не здійснювали. Традиційно на верхівці буде протитанковий їжак», – розповіла начальниця управління культури департаменту освіти й культури ЛМР Марта Бешлей.

Урочисте відкриття ялинки у Львові традиційно заплановане напередодні Дня Святого Миколая – 5 грудня.