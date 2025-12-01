У Винниках після п’ятирічної перерви розпочали встановлювати різдвяну ялинку в парку Незалежності. Про це повідомив у понеділок, 1 грудня, Офіс агломерації та розвитку громади.

Як йдеться у повідомленні, у Винниківській громаді не встановлювали ялинку з 2020 року. Спочатку через пандемію, а потім – через війну. Цьогоріч за ініціативи молоді вирішили встановити «Ялинку єдності». Долучитись до прикрашання дерева зможуть усі охочі.

фото: Офіс агломерації та розвитку громади

«Усі охочі можуть за донат придбати новорічну іграшку, прикрасити її, зокрема, своїм іменем чи логотипом, та повісити на новорічне дерево. Усі кошти підуть на підтримку фронту», – повідомив начальник відділу «Офісу Львівської громади у м. Винники» Богдан Шустер.

Офіційне відкриття різдвяної ялинки у Винниках відбудеться у п’ятницю, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая.