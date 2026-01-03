Відключення торкнулося районів Ніколасзеє, Целендорф, Ванзее та Ліхтерфельде

Кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишились без електропостачання внаслідок ймовірного підпалу кабельного мосту. Ремонтні роботи триватимуть кілька днів. Про це 3 січня повідомили газети Frankfurter Allgemeine Zeitung та Guardian.

Уранці суботи до служб екстреної допомоги надійшло повідомлення про займання кількох високовольтних кабелів на мосту над каналом Тельтов, що поблизу електростанції Ліхтерфельде.

Пожежники оперативно загасили вогонь, однак, за даними постачальника послуг Stromnetz Berlin, близько 45 500 будинків і 2200 підприємств у районах на південному заході Берліна залишилися без електроенергії.

Очікується, що до ранку неділі світло повернуть для 10 тис. споживачів, однак ще 35 тис. – залишатимуться без електроенергії до четверга, 8 січня.

Деякі домогосподарства також можуть залишитися без опалення, оскільки відключення електроенергії вплинуло на місцеву систему централізованого теплопостачання. Це сталось в той час, коли температура повітря в Берліні становить близько 0 °C, місцями фіксується сильний снігопад.

«Ми стикнулися з особливо серйозним відключенням електроенергії, яке зачепило десятки тисяч домогосподарств і підприємств, включаючи медичні заклади, лікарні, низку соціальних установ і компаній», – заявила сенаторка Берліна з економічних питань Франциска Ґіффай.

За фактом інциденту поліція направила близько 160 співробітників в район Ліхтерфельде і заявила, що «веде розслідування за підозрою в підпалі».

Мешканців постраждалих районів закликали по можливості залишитися у друзів або родичів в інших районах міста, економно користуватися мобільними телефонами й подбати про наявність ліхтариків.

До слова, у вересні 2025 року подібний блекаут стався на південному сході Берліна. На три дні без світла залишились 50 тис. споживачів. Тоді відповідальність за підпал опор ліній електропередач взяла на себе одна з ліворадикальних груп.