У Бєлгороді під обстріл потрапили ТЕЦ та електропідстанція

У Бєлгороді, що в Росії, після вибухів зникли електроенергія та водопостачання. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

В’ячеслав Гладков заявив, що інфраструктуру міста нібито атакували українські військові. Він також повідомив, що через обстріли у Бєлгороді «значні перебої з електрикою».

«Зараз розбираємось з наслідками й вживатимемо максимальних заходів для того, щоб підключити все, де є можливість та необхідність, до резервної генерації, і там, де можливо, перепідключити для забезпечення потреб населення та наших підприємств. Наразі обдзвонив наші підрозділи у Водоканалі, нашу медицину — усі перейшли на резервні джерела харчування», – заявив Гладков.

Також російський чиновник попередив жителів Бєлгорода, що через відсутність електроенергії «можливі перебої в оповіщеннях про ракетну небезпеку або атаки БпЛА».

За даними російських телеграм-каналів, близько 18:45 у Бєлгороді пролунали чотири. Під ракетну атаку потрапили Бєлгородська теплоелектроцентраль та електропідстанції «Луч». За словами місцевих жителів, у місті повністю зникли світло, вода та інтернет.

Зауважимо, що Україна наразі не коментувала події у російському місті.