Дрон ГУР атакував замінований міст через річку Оскіл у Бєлгородській області

Ударний дрон Головного управління розвідки атакував замінований міст у Бєлгородській області Росії, який російська армія використовувала для логістики. Український дрон знищив міст, повідомили у пресслужбі ГУР у вівторок 23 вересня.

За даними ГУР, йдеться про міст в районі населеного пункту Старосєльцево у Бєлгородські області Росії. Окупанти активно використовували міст для постачання припасів своїм солдатам, які воюють в Україні.

З перехопленої телефонної розмови місцевого мешканця стало відомо, що міст через річку Оскіл, яка протікає біля Старосєльцево, був замінований. Український дрон підлетів до моста та атакував ящики з вибухівкою, після чого міст підірвався.

«ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголосили у пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, 21 вересня українські розвідники вперше в історії уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із Бе-12 ГУР також уразила гелікоптер росіян Мі-8.