«Примари» ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»

У суботу, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР «Примари» уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Про це у понеділок, 22 вересня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники наголошують, що українським військовим вперше в історії вдалося уразити Бе-12 «Чайка». Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.



Разом із двома ворожими Бе-12 під час нальоту в Крим «Примари» також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Зазначимо, літак-амфібія Бе-12 «Чайка» – це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках. Він здатний злітати як із суші, так і з поверхні води. Літак оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.

Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що українським силам вдалось уразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8 російської армії у Криму. Кожен з них коштує від 10 до 15 млн доларів.