Уламки знищеного російського геліктоптера Мі-8 в Криму

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Примари» атакували авіапарк російських загарбників в анексованому Криму. Відео бойової роботи оприлюднила пресслужба ГУР в неділю, 21 вересня.

Як ідеться, українським силам вдалось уразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, кожен з яких коштує від 10 до 15 млн доларів.

Також було уражено дорогу російську радіолокаційну систему 55Ж6У «Небо-У». Орієнтовна вартість такого комплексу, за неофіційними даними, становить близько 100 млн доларів.

Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Гелікоптер призначений для виконання цивільних і військових завдань. Мі-8 широко застосовуються у російсько-українській війні з обох сторін.

РЛС 55Ж6У «Небо-У» – удосконалений варіант РЛС 55Ж6 «Небо», розроблений у 1986-1992 роках ННДІРТ. Сучасна модифікація постачається міністерству оборони РФ з 1995 року. РЛС викриває цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км – на дальності понад 400 км.

У 2011 році велися роботи з модернізації станції (ДКР «Ніобій», 55Ж6УМ). На 2016 рік станцію виготовляє «Нижньогородський телевізійний завод». З 2016 року оновлені комплекси почали надходити на озброєння російських військ.

Нагадаємо, 11 вересня бійці ВМС уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. За даними військових, удар припав на 184-ту науково-дослідну експериментальну базу в Севастополі.