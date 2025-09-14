Наслідки атаки на комунікаційний центр росіян

Військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Про це у неділю, 14 вересня, повідомили у пресслужбі ВМС.

За даними військових, атака на вузол сталася ще в ніч на 11 вересня. Українські військові завдали удару по 184 науково-дослідницькій експериментальній базі у Севастополі.

«Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ», – повідомили у пресслужбі ВМС.

У пресслужбі Військово-морських сил також оприлюднили світлини ворожого об’єкту до й після атаки. На кадрах видно, що в дахах комунікаційного центру з’явилися отвори.

Інших деталей про атаку на комунікаційний центр у пресслужбі ВМС не повідомили.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня бійці українських Сил безпілотних систем уразили один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – «Кірішінєфтєорсінтез» у Ленінградській області. На підприємстві зайнялася пожежа.