Внаслідок атаки на НПЗ зафіксували загоряння

У ніч на неділю, 14 вересня, безпілотники атакували та уразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Кірішський НПЗ «Кірішінєфтєорсінтез» у Ленінградській області. На території підприємства виникла пожежа. Згодом у пресслужбі Сил безпілотних систем підтвердили атаку на завод.

Про загоряння на НПЗ після атаки дронів повідомив губернатор Ленінградської області Алєксандр Дроздєнко. За його словами, в районі міста Кіріші, де розташований завод, нібито вдалося знищити три дрони.

Водночас він повідомив про пожежу на підприємстві «Кірішінєфтєорсінтез», яка начебто зайнялася через падіння уламків. На відео, оприлюднених у соцмережах, видно щонайменше два джерела займання вогню на території заводу.

Зазначимо, Кірішський нафтопереробний завод входить до десятки найпотужніших НПЗ на території Росії. За рік він може перероблять понад 20 млн тонн нафти.

Доповнено 09:25. Сили безпілотних систем підтвердили, що уразили «Кірішінєфтєорсінтез» у ніч на 14 вересня. За даними СБС, атаку здійснив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів.

«”Кірішінєфтєорсінтез”є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу. Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії», – повідомили у пресслужбі СБС.

Крім того, у ніч на 14 вересня безпілотники атакували одне з промислових підприємств у Пєрмському краї Росії. За словами місцевого губернатора Дмітрія Манохіна, внаслідок атаки ніхто не постраждав, а підприємство продовжило роботу.

Аналітики OSINT-ресурсу «Кіберборошно» повідомили, що внаслідок нічної атаки все ж постраждав один з найбільших виробників метанолу в Росії «Метафракс Кемикалс», розташований у місті Губаха.

На момент публікації Генштаб не коментував атаки дронів на Росію. У міністерстві оборони Росії заявили, що начебто збили 80 безпілотників.