З 2022 року підтвердили знищення всього двох машин ІМР-3М

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем знищили наступальний шляхопрокладач ІМР-3М росіян. Про це повідомили в соцмережах полку в неділю, 21 вересня.

Інженерну машину розгородження російські окупанти використовували для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. Бульдозер прокладав шлях через мінні поля, розчищав дороги від завалів та виконував інженерні роботи.

«Ворог називає ІМР-3М “термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля», – розповіли військові.

У повідомленні не вказано, на якому напрямку та коли знищили шляхопрокладач.

За наявними даними, з 2022 року підтвердили знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.

Раніше командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що СБС наразі уражають третину всіх цілей на фронті.