Тесть та Теща посадовця СБУ стали власниками елітної нерухомості та авто

Родина керівника управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка протягом трьох років придбала нерухомість та автомобілі, що загалом коштують щонайменше 12 млн грн. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив проєкт журналістських розслідувань «Схеми».

Костянтин Семенюк родом з Чернівецької області. До 2018 року він працював оперуповноваженим СБУ в Чернівцях, а потім очолив відділ контррозвідувального захисту економіки держави в тому ж управлінні. З травня 2024 року Семенюк обіймав посаду виконувача обов’язків керівника управління СБУ на Полтавщині, а у серпні 2025 року президент призначив його керівником управління.

За даними «Схем», у листопаді 2021 року теща Костянтина Семенюка Галина Гуштик стала власницею квартири в елітному ЖК у Чернівцях, загальною площею 120 м². Апартаменти Галина Гуштик нібито придбала за 1,5 млн грн, хоча їхня ринкова ціна у той час становила щонайменше 3 млн грн. У квартирі оселився сам Костянтин Семенюк разом з дружиною Мариною та дітьми. Розслідувачі зауважили, що апартаменти у елітному ЖК тещі Семенюка продав Тітус Скрипа – батько забудовника й депутата Чернівецької міськради Ромео Скрипи, який фігурував у провадженні чернівецької податкової щодо ухилення від сплати податків. Обидва володіють низкою будівельних компаній у Чернівцях. Водночас дружина Семенюка Марина тривалий час працювала інспектором у Чернівецькій податковій.

Елітний ЖК у Чернівцях, де придбала апартаменти теща Костянтина Семенюка

У коментарі журналістам пресслужба СБУ повідомила, що «на момент придбання цієї нерухомості у 2021 році Марина Семенюк перебувала у декретній відпустці й не могла впливати на хід кримінальних проваджень», а купівлею квартири займалась теща Семенюка після «повернення із заробітків за кордоном».

Власники будівельних компаній у Чернівцях Ромео Скрипа (ліворуч) та Тітус Скрипа

У травні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик придбав автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D 2020 року випуску, що коштувала, відповідно до оголошень, 75 тис. доларів. Вже у жовтні того ж року тесть Семенюка купив ще одне елітне авто – Audi Q8 2019 року випуску. За даними офіційного реєстру МВС, автомобіль обійшовся Василю Гуштику у 68 тис. грн, хоча його ринкова вартість – 60 тис. доларів. Продавцем автомобіля був бізнесмен Андрій Опанасюк, який фігурував у розслідуванні Вінницького управління СБУ, заступником керівника якого тоді працював Костянтин Семенюк. При цьому, за даними «Схем» автомобілем Audi Q8 користується сам Костянтин Семенюк та його дружина.

Костянтин та Марина Семенюк в авто Audi Q8, який придбав тесть посадовця СБУ

Також у жовтні 2023 року Василь Гуштик придбав третину земельних ділянок площею 2 га у Буковинських Карпатах біля Національного природного парку «Вижницький», на яких розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною. За словами експертів, з якими спілкувались журналісти, собівартість будиночків становить щонайменше 300 тис. доларів.

За даними «Схем», офіційні доходи тестя Семенюка Василя Гуштика з 1998 по грудень 2023 року офіційно заробив близько 900 тис. грн, а його дружина взагалі нічого офіційно не заробила в Україні. Офіційних статків Костянтина та Марини Семенюк також не вистачило б на придбання елітних авто та нерухомості.

Костянтин Семенюк відмовився від коментарів, а пресслужба СБУ заявила, що батьки дружини посадовця спецслужби придбали нерухомість та елітні авто не гроші, зароблені на заробітках за кордоном.

«Батьки дружини посадовця СБУ понад 30 років регулярно працювали за кордоном. Його теща понад 25 років виїжджала на заробітки до Італії, а ще раніше – 10 років працювала в Ізраїлі. Відповідно, усе наявне у них майно було придбане коштом особистих накопичень та багаторічної трудової діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі», – йдеться у заяві пресслужби СБУ.

Нагадаємо, у липні 2025 року Hromadske повідомило, що теща полковника СБУ Олексія Прокопенка Світлана Борис придбала у Києві елітний пентхаус, який разом з паркомісцем коштує щонайменше 16 млн грн. Також у родини посадовця СБУ виявили й іншу нерухомість загальною вартістю 600 тис. доларів.