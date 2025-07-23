Київський ЖК, у якому теща полковника СБУ придбала пентхаус

Теща полковника СБУ Олексія Прокопенка Світлана Борис взимку 2025 року придбала у Києві елітний пентхаус, який разом з паркомісцем коштує щонайменше 16 млн грн. Також у родини посадовця СБУ виявили й іншу нерухомість загальною вартістю 600 тис. доларів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Hromadske, опублікованому у середу, 23 липня.

За даними Hromadske 58-річна теща Олексія Прокопенка, який наразі обіймає посаду начальником управління СБУ у Хмельницькій області, у лютому 2025 року купила у київському житловому комплексі «Шевченківський» квартиру площею 179,5 м² та паркомісце. Квартира – двоповерховий пентхаус, що розташований на верхніх поверхах будика. Там є

чотири спальні, вітальня, три ванні кімнати, а також власна тераса. Середня ринкова вартість нерухомості, яку Світлана Борис придбала у ЖК «Шевченківський», становить приблизно на 16 млн грн. Щоправда, згідно з документами, Світлана Борис придбала майнові права на квартиру за 4,5 млн грн. За словами експерта з нерухомості Євгенія Полунова, ймовірно, таким чином жінка хотіла або сплатити менший податок, або легалізувати купівлю елітної нерухомості, коли на неї не вистачає офіційних статків.

Проєктний план квартири, яку придбала теща полковника СБУ

Окрім нерухомості у Києві, теща Прокопенка стала власницею квартир у тих містах, де той отримував посади. У 2019 Олексій Прокопенко призначили заступником начальника управління СБУ на Одещині, а у 2021-му він перейшов на керівну посаду до Кримського управління. Його теща у 2022 році придбала дві квартири в Одесі: у ЖК Avinion за 50 тис. доларів та у ЖК «Олімпійський» вартістю 63 тис. доларів. Купівля відбувалася за тією ж схемою: придбання майнових прав на квартири в будинках, що вже здані в експлуатацію. Проте квартиру в ЖК «Олімпійський» жінка згодом продала, а замість неї купила квартиру в ЖК «Щасливий» у Хмельницькому, де зараз служить Прокопенко. При цьому теща та тесть полковника СБУ мешкають у старому будинку в Ніжині, що на Чернігівщині.

Будинок у якому мешкають тесть та теща Олексія Прокопенка

За даними журналістів, Світлана Борис з 2024 року зареєстрована як ФОП. Вона нібито займаються гуртовою торгівлею одягом і взуття, однак доказів цього немає. Також теща полковника зареєстрована як співвласниця компанії «Агросоюз-груп», статутний капітал якої становить тисячу грн. Її чоловік – 61-річний пенсіонер Анатолій Борис. Відомо, що загалом за 2016 рік він отримав 74 тис. грн пенсії.

Олексій Прокопенко та його теща Світлана Борис

Батьки Олексія Прокопенка також за роки його служби стали власниками різної нерухомості. Зокрема, після виходу на пенсію у 2015 році батько Прокопенка оформив на себе квартиру площею 53,2 м² у київському ЖК «Британський квартал» нібито за 14 тис. доларів, коли її справжня ринкова вартість становила близько 36 тис. доларів. Також чоловік у 2016 році інвестував 56 тис. доларів у нежитлове приміщення в ЖК «Барселона» площею 88,5 м².

73-річна мати полковника СБУ у травні 2022 року придбала авто Tesla Model 3 2019 року випуску вартістю близько 20 тис. доларів. У 2013 році вона оформила на себе квартиру у київському ЖК Royal House за 32 тис. доларів. Загалом родичі полковника СБУ Олексія Прокопенка володіють нерухомістю вартістю 600 тис. доларів.

У письмовій відповіді на запит журналісті у СБУ пояснили, що Прокопенко розлучився із дружиною. Однак це сталося влітку – після того, як його теща придбала нерухомість на сотні тисяч доларів. Також стверджується, що всі покупки його родичів здійсненні на заощадження.

Відповідь СБУ на запит hromadske

Олексій Прокопенко Служить у СБУ з 2006 року. Більшу частину часу він пропрацював у головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» та в економічній контррозвідці. У 2021 році обидва підрозділи розпустили. У травні 2024 року Прокопенка призначили начальником управління Служби безпеки у Хмельницькій області.

Нагадаємо, 21 липня Bihus.Info опублікував розслідування, у якому розповів, що керівництво Національної академії внутрішніх справ (НАВС) отримало квартири у київському ЖК, які будували як службове помешкання для пільговиків і ветеранів. Частина співробітників НАВС продали квартири після приватизації.