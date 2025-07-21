Керівництво Академії МВС отримало квартири у Києві, які будували для пільговиків та ветеранів

Керівництво Національної академії внутрішніх справ (НАВС) отримало квартири у київському ЖК, які будували як службове помешкання для пільговиків і ветеранів. Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info, опублікованому у понеділок, 21 липня.

Як з’ясували розслідувачі, у 2017 році НАВС вирішила знести свої навчальний корпус та гуртожитки, що були розташовані у Києві на вулиці Мокра 8-10 (колишня Кудряшова). Замість них у співпраці з забудовником планувалося збудувати житловий комплекс. Відповідно до договору, Академія МВС мала отримати від забудовника 28 квартир в новому ЖК. Заявлялось, що гуртожитки вже непридатні для використання, а Академія хоче забезпечити житлом своїх працівників. У 2017 році у квартирній черзі налічувалось 250 сімей співробітників Академії МВС, з яких 90% – пільговики (УБД, АТО, поліція, чорнобильці тощо).

У 2024 році ввели в експлуатацію перший збудований житловий комплекс «Сіті Хаб», 18 квартир у ЖК передали Академії МВС. Зазначені квартири одразу приватизували співробітники Академії МВС, які до того перебували у квартирній черзі та нібито проживали у гуртожитках, однак, як з’ясував Bihus.Info, вказані працівники Академії та їхні родичі вже володіють різною нерухомістю.

Заступниця директора НАВС Інна Шруб

За даними Bihus.Info, найбільшу з 18 квартир отримала заступниця директора з заочної форми навчання Національної академії внутрішніх справ Інна Шруб. Йдеться про двокімнатну квартиру загальною площею 87 м². Середня ринкова вартість такої квартири становить близько 130 тис. доларів. Однак, вже через два місяці Інна Шруб продала квартиру. Згідно з декларацією Шруб, її батьки та сестра загалом володіють 9 квартирами у Києві, а родина Шруб мешкає у квартирі в новобудові, яка оформлена на її матір.

Старший викладач НАВС Олексій Федченко

Ще одну квартиру отримав старший викладач Національної академії внутрішніх справ Олексій Федченко, а продав її через три тижні після приватизації. Bihus.Info зазначає, що за даними з офіційних реєстрів, дружина Федченка володіє трьома квартирами у Києві, прибутковим фармацевтичним бізнесом, а також автомобілем Land Rover Discovery вартістю 1,5 млн грн.

Також квартиру у ЖК «Сіті Хаб» отримав начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС Юрій Миронець. Він також перебував у квартирній черзі й нібито проживав у гуртожитку. Проте журналісти з’ясували, що у 2019 році він вже придбав двокімнатну квартиру у ЖК «Оранж Парк» у Крюківщині, що під Києвом. А у 2024 Миронець продав цю квартиру власному тестю, але залишився там проживати. Крім того, наразі Миронець будує приватний будинок під Києвом.

Квартиру у ЖК «Сіті Хаб» також отримала Ніна Решетинська – керівниця відділу закупівель і тендерів Академії МВС. Вона перебувала у квартирній черзі з 2018 році, підстава – «проживання в гуртожитку». Хоча вже того року Решетинська зазначала в декларації, що її родина будує приватний будинок у селі Гореничах біля Києва. Вже у 2020 році будинок був введений в експлуатацію, попри це жінка у 2024 році отримала державну квартиру.

Як зазначає Bihus.Info, така схема розподілення державних квартир серед співробітників НАВС – не новина. Раніше таким чином нерухомість у новому ЖК отримав ректор Руслан Сербин та дружина проректора Станіслава Мозоля. Водночас у власності родини Мозолів на той момент були 6 квартир, 2 будинки й готель біля Буковеля.