Будинок Михалойків у Мостиськах на Львівщині

Заступник начальника митного поста «Рава-Руська», 38-річний Володимир Михалойко, з 2022 року став власником нерухомості, яку не можна пояснити його офіційними заробітками. Журналісти NGL.media розповіли, що квартири, автомобілі та цінні папери придбали й члени його родини.

Володимир Михалойко, сім'я якого мешкає у Мостиськах, працює у Львівській митниці з 2022 року. Однак потрапити на посаду начальника відділу митного оформлення митного поста «Смільниця» він намагався ще 2020 року. На той час Михалойко був безробітним, а його річний дохід становив 20,5 тис. грн, які подарував батько, та менш як 2 тис. грн від здачі в оренду магазину.

Дружина Михайлойка Галина є донькою старости села Крисовичі Романа Шкульського. До 2020 року вона була радницею тодішнього голови Мостиської районної ради. Володимир та Галина є непублічними. Львівська митниця також відмовилася надати журналістам біографію свого працівника.

Михалойко влаштувався у митницю 2022 року на посаду заступника начальника управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. У своїй декларації він вказав майно, яке належало родині. Йдеться про будинок, квартиру, земельні ділянки й нежитлові приміщення у Мостиськах та Городку. Крім цього, митник задекларував автомобілі Mercedes-Benz GLE 350D та Audi Q7, які записані на матір та тестя. Михалойко повідомив НАЗК, що батько подарував йому 110 тис. євро та 60 тис. доларів. Журналісти зазначили, що батько Михалойка Петро працював директором школи у селі Крисовичі та ніколи не вів бізнесу.

Петро Михалойко помер 2020 року. Його вдова Любов, яка працює вчителькою, сказала, що гроші чоловікові нібито подарувала донька, яка працює за кордоном.

У жовтні 2023 року Михалойко подав першу декларацію як працівник митниці. За 2022 рік він придбав два паркомісця в ЖК «Гіацинт-Люкс» біля Стрийського парку у Львові, але задекларував їх майже через три роки. Дружина митника Галина згодом купила у ЖК квартиру площею 57,6 м², але в декларації цього майна немає (причиною може бути те, що право власності оформили лише у червні 2025 року). Крім цього, у ЖК «Гіацинт-Люкс» помешкання площею 92,1 м² придбала мама Володимира Михалойка Любов.

За інформацією ЛУН, у 2022 році однокімнатна квартира у ЖК «Гіацинт-Люкс» коштувала від 132 тис. доларів, а двокімнатна – від 135 тис. доларів. Попри це заощадження Михалойків не зменшились. NGL.media розповідає, що доходи сім'ї не дозволяють вкладатися у таку нерухомість. На двох подружжя Михалойків у 2022 році заробили 119,5 тис. грн. Мама Володимира Михалойка переконувала, що частину грошей на житло також передала донька, яка мешкає в Італії. Проте митник не декларував фінансову допомогу від сестри.

«Я їздила за кордон [на заробітки]… У мене дочка за кордоном, ми продали хату [в селі]», – сказала NGL.media Любов Михалойко.

Крім купівлі квартири, 2022 року Любов Михалойко замінила для сина Audi Q7 2014 року випуску на новішу модель 2018 року випуску. Дружина митника того ж року придбала цінні папери вартістю понад мільйон гривень та відкрила рахунки у польському банку Pekao – 20,1 тис. євро та майже 20 тис. доларів. Невідомо, на що жило подружжя з двома неповнолітніми доньками, якщо офіційних доходів майже не було, а видатки зростали.

Також подружжю Михалойків належать магазини у Мостиськах, Городку та Львові. Зокрема, їм належить магазин дитячого одягу та іграшок «Капітошка» у Мостиськах. Бізнесом керує сестра Галини Михалойко Тетяна Мазур. У неї є відповідний ФОП, але під час купівлі товарів Instagram магазин пропонує клієнтам надіслати гроші на особисту картку Тетяни Мазур.

Журналісти додають, що на Тетяну Мазур записаний електрокар Jaguar I-Pace 2020 року випуску, яким користується Володимир Михалойко. Водночас Audi Q7 та Mercedes-Benz GLE 350D, які записані на батьків, також залишаються в автопарку сім'ї митника. Дохід від роботи магазинів подружжя не декларує. Митник лише регулярно вказує, що отримує менш як 2 тис. грн від надання в оренду одного з магазинів компанії «Волиньтабак».

З 2024 року Михалойка перевели на посаду заступника начальника митного поста «Рава-Руська». Торік його офіційний дохід становив менше як 500 тис. грн. Дружина, яка працює у фітнес-центрі, заробила ще майже 100 тис. грн. Це найбільші офіційні доходи сім'ї.

У коментарі Газета «Наш край» NGL.media керівник місцевої ГО «Волонтерський рух Мостищини» Василь Ісанський сказав, що Володимир Михалойко патріот та меценат. Однак Ісанський відмовився називати масштаби допомоги.

За 2024 рік заощадження сім'ї митника зменшились на 40 тис. євро. На цю суму Галина Михалойко придбала цінні папери. У червні 2025 року вона отримала право власності на квартиру у ЖК «Гіацинт-Люкс» у Львові. У наступній декларації Володимир Михалойко повинен вказати помешкання та пояснити походження грошей.

Додамо, що Володимир та Галина Михалойки проігнорували всі спроби NGL.media отримати їхні коментарі.