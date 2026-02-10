Верховна Рада дозволила містам самостійно встановлювати тарифи на воду
НКРЕКП збереже за собою контроль за дотриманням ліцензійних умов і перевірку обґрунтованості тарифів
Верховна Рада тимчасово, до кінця воєнного стану плюс один рік, передала місцевій владі право встановлювати тарифи на воду та водовідведення. За законопроєкт №13219 в другому читанні та в цілому проголосували 247 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в понеділок, 10 лютого.
«Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли в нас ці тарифи з 2021 року не міняються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо – із водоканалами величезна проблема. Хоч такий крок, може, повністю проблему не розв’яже, але він частково її почне вирішувати», – пояснював голова енергетичного комітету Верховної Ради, народний депутат Андрій Герус, якого цитує LIGA.net.
Водночас Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збереже за собою контроль за дотриманням ліцензійних умов і перевірку обґрунтованості тарифів.
Після набрання законом чинності ліцензіати НКРЕКП матимуть 90 днів для подання розрахунків до органів місцевої влади з метою встановлення нових тарифів. До моменту ухвалення відповідних рішень на місцях діятимуть тарифи, раніше затверджені НКРЕКП.
Для невеликих комунальних підприємств, які не підлягають ліцензуванню НКРЕКП, тарифи й надалі встановлюватимуть виконавчі комітети місцевих рад.
До слова, у листопаді 2025 року ZAXID.NET з головою наглядової ради ЛМКП «Львівводоканал» та виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України» Святославом Павлюком з’ясовував, скільки ж львів’яни мають платити за воду. Наразі тариф на воду у Львові становить 25,88 грн за кубометр, а у Старій Вижівці Волинської області – 81,66 грн за кубометр.