Закон діятиме до кінця воєнного стану плюс один рік

Верховна Рада тимчасово, до кінця воєнного стану плюс один рік, передала місцевій владі право встановлювати тарифи на воду та водовідведення. За законопроєкт №13219 в другому читанні та в цілому проголосували 247 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в понеділок, 10 лютого.

«Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли в нас ці тарифи з 2021 року не міняються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо – із водоканалами величезна проблема. Хоч такий крок, може, повністю проблему не розв’яже, але він частково її почне вирішувати», – пояснював голова енергетичного комітету Верховної Ради, народний депутат Андрій Герус, якого цитує LIGA.net.

Водночас Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збереже за собою контроль за дотриманням ліцензійних умов і перевірку обґрунтованості тарифів.

Після набрання законом чинності ліцензіати НКРЕКП матимуть 90 днів для подання розрахунків до органів місцевої влади з метою встановлення нових тарифів. До моменту ухвалення відповідних рішень на місцях діятимуть тарифи, раніше затверджені НКРЕКП.