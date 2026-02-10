Росіяни почали шукати альтернативні шляхи для підключення Starlink

Росіяни вдаються до шантажу родин українських військовополонених, змушуючи їх реєструвати на себе супутникові термінали Starlink, які згодом планують використовувати проти України. Про це повідомив у вівторок, 10 лютого, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві нагадали, що Міністерству оборони у взаємодії з інженерами компанії SpaceX вдалося відключити термінали Starlink, які російські війська використовували для забезпечення зв’язку своїх підрозділів і керування дронами-камікадзе.

Після втрати доступу до терміналів росіяни почали шукати альтернативні шляхи. Наразі уже зафіксували випадки погроз і тиску на родини українських полонених з вимогою офіційно зареєструвати Starlink на себе, щоб надалі використовувати обладнання.

У Коордштабі наголошують, що будь-яка співпраця з ворогом є вкрай небезпечною. Офіційна реєстрація термінала передбачає підтвердження особи, що дає змогу легко ідентифікувати людину, яка це зробила.

«У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації термінала громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності», – наголосили у повідомленні.

Українців закликають у разі отримання будь-яких погроз, вимог або пропозицій з боку ворога негайно звертатися до штабу та правоохоронних органів.

«Ми наполегливо радимо без зволікань повідомляти про такі випадки. Фахівці Коордштабу підкажуть, як діяти, щоб не завдати шкоди собі та своїм близьким», – додали у відомстві.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Через це Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. На початку лютого очільник відомства Михайло Федоров повідомив, що в Україні відключать звʼязок неавторизованим терміналам супутникового зв'язку на території України, щоб завадити використовувати Starlink росіянам.

Через відключення терміналів російська армія була змушена зупинити штурмові дії на багатьох ділянках фронту.