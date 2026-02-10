Виробники хліба в Україні пі

У першій декаді лютого виробники хліба підвищать ціни на продукцію на 5%. Основна причина – підвищення цін на електроенергію для підприємств. Серед додакових факторів – зростання мінімальної зарплати та витрати на пальне для генераторів. Про це розповів перший віцепризент Всеукраїнської асоціації пекарів України Олександр Тараненко в інтерв’ю «Еспресо».

За його словами, собівартість виробництва хліба зросла на 6 – 7% з початку січня. Зокрема, збільшення вартості електроенергії майже на 30% збільшило витрати на виробництво продукції десь на 2 – 3%.

«Витрати, які ми маємо у випадку перебоїв з електропостачанням теж закладаються у вартість хліба», – зазначив Тараненко. Він пояснив, коли підприємство переходить на генератор, витрати автоматично зростають, адже середньому хлібзаводу на одну годину роботи генератора потрібно приблизно 60 – 70 літрів пального, а якщо мова про масштабніше виробництво, потреба може бути вдвічі більшою.

Крім того, взимку виробники здебільшого мусили закуповувати арктичний дизель, який може працювати при низьких температурах, а він дорожчий від звичайного на 8 грн за літр.

Тараненко також зауважив, що з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата. Загалом з початку року витрати хлібопекарських підприємств збільшилися на 6 – 7%. І саме тому в першій декаді лютого очікують незначне підвищення цін на усіх підприємства – орієнтовно на 5%.

«Та що таке 5% на ціні буханця хліба? Це гривня. Може, гривня з хвостиком. На одну людину буханки хліба вистачає на кілька днів. Таке підвищення цін для споживача – це додаткові кілька гривень на місяць», – зазначив Олександр Тараненко.

При цьому він визнав, що для малозабезпечених людей і це може бути суттєвим зростанням, але це вимушене рішення, яке «дасть можливість хлібопекарським підприємствам забезпечити наявність хліба на полицях магазинів та на столах українців».

За його словами, наразі в середньому українець споживає 150 – 200 г хліба щодня, тобто на місяць – близько 5 кг. Отже, щомісяця українці витрачають на хліб 200 – 210 грн.

Як писав ZAXID.NET, заклади громадського харчування не мають права додавати до рахунків окрему плату через витрати на роботу генераторів без попереднього інформування клієнтів. Це загрожує рестораторам штрафами в розмірі до 30% вартості замовлення.

До слова, 80% компаній членів Європейської бізнес-асоціації в Україні заявили, що відключення електроенергії негативно впливають на їхню роботу. При цьому найпоширенішими наслідками бізнес вважає зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%).