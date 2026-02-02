Ресторани платитимуть штраф за окрему плату за генератор без попередження клієнтів
Пальне, електроенергія та обслуговування генераторів вважаються витратами ресторану
Заклади громадського харчування не мають права додавати до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього інформування клієнтів. Такі дії порушують законодавство про захист прав споживачів і можуть призвести до штрафів у розмірі до 30% вартості замовлення. Про це повідомила компанія Poster POS з посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.
Наразі серед рестораторів триває обговорення практики стягування додаткової плати за роботу генераторів у періоди відключень електроенергії. Водночас закон «Про захист прав споживачів» зобов’язує бізнес надавати клієнтам повну і достовірну інформацію про всі послуги та їхню вартість.
Якщо в чеку з’являється окремий рядок на кшталт «генератор» або «послуга – генератор», а клієнт не замовляв таку послугу, це може бути розцінено як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.
Щоб уникнути порушень, заклади повинні заздалегідь повідомляти гостей, що витрати на роботу генератора вже включені у вартість страв або напоїв. У більшості випадків пальне, електроенергія та обслуговування генераторів є господарськими витратами ресторану і мають закладатися у ціну продукції, а не відображатися окремим пунктом у чеку.
У разі відсутності такого попередження заклад може отримати штраф у розмірі до 30% вартості реалізованих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – щонайменше 85 гривень.
Зауважимо, що нещодавно в мережі поширили фото чеків з ресторанів, в яких клієнту окремо нарахували оплату за роботу генератора. Така незвична позиція у рахунку викликала дискусії та запитання щодо законності такої практики.
Ресторан додав у чек клієнта оплату за генератор / Фото з телеграм-каналів
Практика додавання оплати за генератор незаконна / Фото з телеграм-каналів
Як писав ZAXID.NET, 42% рестораторів заявили про падіння рентабельності у 2025 році, ще 32% не відчули змін, а 26% повідомили про її зростання. Серед основних викликів бізнес називає нестачу персоналу та роботу під час відключень електроенергії.