Ресторани не повинні брати доплату з клієнтів за роботу генераторів

Заклади громадського харчування не мають права додавати до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього інформування клієнтів. Такі дії порушують законодавство про захист прав споживачів і можуть призвести до штрафів у розмірі до 30% вартості замовлення. Про це повідомила компанія Poster POS з посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.

Наразі серед рестораторів триває обговорення практики стягування додаткової плати за роботу генераторів у періоди відключень електроенергії. Водночас закон «Про захист прав споживачів» зобов’язує бізнес надавати клієнтам повну і достовірну інформацію про всі послуги та їхню вартість.

Якщо в чеку з’являється окремий рядок на кшталт «генератор» або «послуга – генератор», а клієнт не замовляв таку послугу, це може бути розцінено як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Щоб уникнути порушень, заклади повинні заздалегідь повідомляти гостей, що витрати на роботу генератора вже включені у вартість страв або напоїв. У більшості випадків пальне, електроенергія та обслуговування генераторів є господарськими витратами ресторану і мають закладатися у ціну продукції, а не відображатися окремим пунктом у чеку.

У разі відсутності такого попередження заклад може отримати штраф у розмірі до 30% вартості реалізованих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – щонайменше 85 гривень.

Зауважимо, що нещодавно в мережі поширили фото чеків з ресторанів, в яких клієнту окремо нарахували оплату за роботу генератора. Така незвична позиція у рахунку викликала дискусії та запитання щодо законності такої практики.

Ресторан додав у чек клієнта оплату за генератор / Фото з телеграм-каналів

Практика додавання оплати за генератор незаконна / Фото з телеграм-каналів

Як писав ZAXID.NET, 42% рестораторів заявили про падіння рентабельності у 2025 році, ще 32% не відчули змін, а 26% повідомили про її зростання. Серед основних викликів бізнес називає нестачу персоналу та роботу під час відключень електроенергії.