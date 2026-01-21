Бізнес дещо адаптувався до відключень світла

Близько 80% компаній членів Європейської бізнес-асоціації заявили, що відключення електроенергії негативно впливають на їхню роботу. Про це свідчать результати опитування ЄБА. Найпоширенішими наслідками бізнес вважає зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%).

Водночас половина компаній повідомила про скорочення обсягів виробництва або надання послуг (50%), а 48% – про простої. Фінансовий вплив відключень більшість компаній оцінює у подорожчання продукції на 10–30%. Лише частині бізнесу вдалося втримати зростання витрат у межах 2–5%.

Також опитування показало, що 90% компаній вже мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію, та лише 23% змогли досягти повної енергонезалежності. Серед рішень, які впроваджує бізнес, лідирують системи зберігання енергії (35%) та сонячна генерація (26%). Компанії також інвестують в оновлення мереж та інфраструктури (21%). Значно рідше розглядають газову (5%), біогазову (3%) та вітрову генерацію (1%).

Говорячи про очікування від держави, бізнес насамперед наголошує на потребі фінансової підтримки та прогнозованості. Серед ключових запитів – компенсація витрат на резервні джерела живлення, скасування мита та ПДВ на енергетичне обладнання, а також доступне кредитування за програмою 5–7–9%.

Крім того, компанії очікують чітких графіків відключень та кращої комунікації для планування роботи, а також спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації й мораторію на перевірки.

Як писав ZAXID.NET, 21 січня одна з найбільших гірничовидобувних компаній України Ferrexpo тимчасово зупинила роботу через перебої з електропостачанням.