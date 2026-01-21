Ferrexpo призупинила виробництво

Одна з найбільших гірничовидобувних компаній України Ferrexpo тимчасово зупинила свою роботу через перебої з електропостачанням. Як повідомляє пресслужба компанії, останні атаки на енергосистему країни вплинули на стабільність постачання електроенергії, необхідної для роботи підприємств.

«Поки не буде забезпечено стабільне електропостачання в потрібних обсягах, ми вирішили тимчасово призупинити виробництво та відправити частину персоналу у відпустку», – зазначили у Ferrexpo.

Компанія додала, що жоден зі співробітників не постраждав.

Що відомо про Ferrexpo?

Ferrexpo plc – швейцарська гірничовидобувна компанія, яка займається видобутком та переробкою залізної руди. Продукція Ferrexpo експортується на сталеливарні заводи по всьому світу.

Компанія зареєстрована у Великій Британії, має операційний центр у Швейцарії, а головні виробничі потужності розташовані в Україні. До складу групи входять: 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» та 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК».

У 2025 році загальне виробництво компанії знизилося на 9% і склало 6,1 млн тонн. Особливо постраждав четвертий квартал: через масовані атаки на енергетику та перебої з електропостачанням і логістикою показники виявилися нижчими за планові.

Як писав ZAXID.NET, у листопаді Ferrexpo вже тимчасово зупиняла роботу на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах через атаки на енергетику країни.