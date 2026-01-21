Ситуація з опаленням та електропостачанням в Києві залишається критичною

Протягом січня з Києва виїхали близько 600 тис. містян. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в інтервʼю газеті Times, опублікованому 20 січня.

У січні на тлі масштабних відключень електроенергії через російські атаки, відсутності опалення та води у багатьох помешканнях кияни почали виїжджати з міста. На початку січня виїхати за територію Києва закликав сам Кличко.

«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це», – написав він 9 січня.

За словами Кличка, за січень з Києва з населенням орієнтовно в 3 млн людей виїхали 600 тис. мешканців.

Після останньої російської атаки на Київ, яка відбулася 20 січня, мер міста повідомив, що ситуація з базовими послугами в місті залишається критичною. Зокрема, немає опалення у 5600 багатоквартирних будинках – це майже половина від усіх багатоповерхівок міста. У більшості будинків тільки відновили опалення після атаки 9 січня.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Після обстрілу на лівому березі виникли перебої зі світлом та водопостачанням.