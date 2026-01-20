Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України

Уночі та під ранок 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши бойові безпілотники та ракети різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

За даними влади Києва, зокрема є влучання в нежитлові будівлі у Дніпровському районі – там постраждала одна людина.

У поліції уточнили, що в Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну киянку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку. У Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища.

Наслідки атаки на Київ 20 січня (Фото поліції Києва)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після російської атаки на лівому березі виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Метро працює зі змінами, зокрема збільшений інтервал руху поїздів. Деталі від КМВА – за посиланням.

«Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня», – написав Кличко.

У Запоріжжі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Уночі ворог також атакував Дніпро. Унаслідок пожежі понівечене підприємство, розбиті вікна в навколишніх будівлях. Також у місті пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, п’ять авто. Постраждали дві жінки віком 76 і 67 років.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, за даними Повітряних сил, ворожі ракети летіли курсом на Київську, Вінницьку, Черкаську та інші області.

Доповнено. В НЕК« Укренерго» повідомили, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Відтак графіки відключень не діють.

Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі Київщини смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Він загинув на місці. Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій, написав начальник ОВА Микола Калашник.

Росіяни вкотре атакували житлові квартали та об’єкти енергетики на Одещині. У Чорноморську російський дрон влучив в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Вінниччині зафіксували влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Новина доповнюється…