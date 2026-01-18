Рятувальники швидко загасили займання

У ніч проти неділі, 18 січня, Росія атакувала Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки виникли кілька пожеж на одному з підприємств. Про це написав начальник ОВА Сергій Тюрін у телеграмі.

«Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки у Старокостянтинівській громаді Хмельницького району пошкоджено вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину», – повідомив Тюрін.

Він додав, що жертв і постраждалих через сьогоднішню нічну атаку немає.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що вночі 18 січня російський «шахед» атакував приватний будинок в Холодногірському районі Харкова. Через атаку загинула 20-річна дівчина, ще троє людей зазнали поранень.