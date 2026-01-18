У ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «шахед» атакував житловий сектор у Холодногірському районі Харкова. Через атаку загинула 20-річна дівчина, ще троє людей зазнали поранень. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, керівник ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ДСНС.

«У результаті обстрілу сталися руйнації та пожежа. Горіли житловий будинок та дах альтанки на загальній площі 150 м2», – повідомили рятувальники.

Наслідки атаки російського БпЛА по Харкову вночі 18 січня (Фото ДСНС)

Нагадаємо, у суботу, 17 січня, росіяни двічі атакували об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Удари припали по Індустріальному та Слобідському районах міста. Відомо про значні пошкодження інфраструктури та поранених містян.