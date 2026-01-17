Удень суботи, 17 січня, Росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова. Пошкодження виявились значними, також є поранені містяни. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, удари були по системі, яка забезпечує Харків теплом і електроенергією.

«З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу “з’їдає” можливості для стабілізації», – пояснив Терехов.

Він також зазначив, що постійні удари по критичній інфраструктурі не дають змоги повноцінно відновлювати систему: вона змушена працювати на межі, і «будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення – довшим і важчим».

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, унаслідок ворожого удару по Індустріальному району Харкова постраждали двоє людей. Лікарі надають допомогу 59-річному та 62-річному чоловікам.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив про третього постраждалого.

Доповнено о 19:20. Росія знову атакувала критичну інфраструктуру в Харкові. БпЛА «Молнія» вдарив по Слобідському району. Наслідки уточнюють.

Як писав ZAXID.NET, уночі 17 січня у Харкові в житловій багатоповерхівці стався вибух. Унаслідок нього загинули щонайменше дві людини, є постраждалі.