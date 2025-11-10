Заводи Ferrexpo тимчасово призупинили роботу

Компанія Ferrexpo plc, акції якої торгуються на Лондонській фондовій біржі, тимчасово припинила виробництво на своїх українських підприємствах через ракетну атаку 8 листопада. Удари по енергетичній інфраструктурі Горішніх Плавнів та Кременчука залишили місто без електропостачання, де розташовані заводи компанії, повідомила Ferrexpo.

Довідково. Ferrexpo – швейцарська компанія з активами в Україні, що понад 50 років постачає преміальну залізорудну продукцію для світової сталеливарної промисловості. До повномасштабного вторгнення Росії Ferrexpo була третім за обсягом експортером залізорудних окатишів у світі.

Частину електропостачання вдалося відновити впродовж вихідних, тож окремі виробничі потужності вже працюють. Серед працівників немає загиблих чи поранених.

«Ми створили запаси готової та напівготової продукції, щоб мінімізувати наслідки подібних ситуацій для виробництва й експорту», – повідомили в Ferrexpo.

Зазначають, що фахівці продовжують відновлювати електропостачання та виробничі потужності гірничо-збагачувальних комбінатів у Горішніх Плавнях та навколо. Частину відновлювальних робіт уже виконано, і виробництво поступово повертається до повноцінного режиму.

Підприємства групи включають 100% ТОВ «Єристівський ГЗК», 99,9% ТОВ «Біланівський ГЗК» та 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Логістика України має стратегічне значення. ONUR GROUP ремонтує трасу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, яка є частиною європейської мережі TEN-T. Проєкт за підтримки ЄБРР сприятиме інтеграції нашої держави з ЄС.



Нагадаємо, що 8 листопада ворог завдав ракетно-дронових ударів по об’єктах критичної інфраструктури Полтавської області. Російські війська застосували БпЛА «Герань-2» та крилаті ракети. Атаки спричинили часткові блекаути та зупинили роботу енергогенерації, зокрема частини «Центренерго».