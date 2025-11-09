Наслідки російської атаки на ТЕЦ «Кліар Енерджі»

Уночі 9 листопада російські дрони атакували теплоелектростанцію на біомасі компанії «Кліар Енерджі», розташовану в Чернігівській області. Унаслідок ударів ТЕЦ зазнала значних пошкоджень, написав у фейсбуці її засновник, голова наглядової ради «Кліар Енерджі Груп» Андрій Гріненко.

«Три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою “Кліaр Енерджі” збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів», – ідеться в повідомленні.

Гріненко зазначив, що ніхто зі співробітників ТЕЦ не постраждав.

Компанія «Кліар Енерджі» була заснована у 2014 році Андрієм Гріненком та партнерами. Компанія зосередилась на будівництві й експлуатації ТЕЦ на біомасі та біогазі. Першим проєктом стала Корюківська ТЕС, після якої компанія збудувала станції в Славутичі, на Житомирщині та в інших регіонах, писав Forbes Ukraine.

До початку 2022 року «Кліар Енерджі» налічувала 22 об’єкти генерації в Україні. Однак з початком повномасштабної війни й атаками РФ на українську енергетику, об’єкти компанії в Харкові, Херсоні та Чернігові були зруйновані.

Нині «Кліар Енерджі» також володіє заводом RSE у чеському Брно. Компанія випускає котельне обладнання та когенераційні модулі. Більшість працівників на підприємстві – українці.

До слова, під час нічної атаки 8 листопада РФ вдарила по підстанціях, які живлять Рівненську та Хмельницьку АЕС. В українському МЗС запевнили, що удари по підстанціях були не випадковими та закликали терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на можливі ризики.