Рівненська атомна електростанція

Під час нічної атаки у суботу, 8 листопада, росіяни завдали ударів по підстанціях, які живлять Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції. Про це повідомив голова українського МЗС Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, удари по підстанціях, що живлять АЕС, не були випадковими. Міністр наголосив, що Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі.

Після атаки 8 листопада Україна закликає терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ризики, які несуть російські атаки.

«Ми також закликаємо всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинення безрозсудних атак на ядерну енергетику, які ризикують призвести до катастрофічного інциденту», – повідомив Сибіга.

Міністр наголосив, що на Росію необхідно чинити глобальний тиск, щоб вона припинила ядерний шантаж.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада росіяни завдали масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Про атаку на енергооб’єкти повідомили у ДТЕК, а також «Центренерго». Так, через російську атаку повністю зупинилися усі ТЕС у підпорядкуванні «Центренерго», а по всій території України почалися відключення через удари по енергетиці.

До слова, на початку листопада МЗС повідомило, що вважає причетними до планування ударів по підстанціях АЕС представники російської держкорпорації «Росатом». За даними міністерства, російські окупанти послуговуються спеціальними технічними даними, які можуть надавати державні енергокомпанії РФ, зокрема «Росатом», для прицільних атак саме по вузлових підстанціях.