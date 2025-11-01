Міністерство закордонних справ України вважає, що до планування ударів по підстанціях, критично важливих для електроживлення АЕС, могли бути залучені представники російської держкорпорації «Росатом». Про це йдеться в заяві міністерства, опублікованій 1 листопада.

Так, ранкова російська атака 30 жовтня пошкодила підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення однієї з українських атомних електростанцій.

У МЗС різко засудили нові цілеспрямовані удари РФ по вузлових підстанціях. Там пригадали, що згадані об’єкти регулярно відвідують і оцінюють експертні групи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України.

За даними міністерства, російські окупанти послуговуються спеціальними технічними даними, які можуть надавати державні енергокомпанії РФ, зокрема «Росатом», для прицільних атак саме по вузлових підстанціях. Своєю чергою це свідчить про співучасть російських енергетиків у діях, що мають ознаки ядерного тероризму та грубого порушення міжнародного гуманітарного права.



Окрім того, атаки порушують «Сім незамінних принципів» МАГАТЕ, насамперед четвертий – про обов’язковість надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

«Закликаємо партнерів істотно посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації "Росатом" та афілійованих структур, забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері та посилити експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору РФ», – додали в МЗС.