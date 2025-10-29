Росіяни вночі атакували енергетичну та транспортну інфраструктуру Одещини
За даними ДТЕК, ремонт пошкодженого енергооб'єкта потребуватиме часу
У ніч проти середи, 29 жовтня, російські окупанти масовано атакували Одещину. У регіоні пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
За даними Кіпера, через російську атаку виникла пожежа та постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.
У пресслужбі ДТЕК уточнили, що росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту компанії в Одеській області.
«Енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тис. родин. Ще 26,9 тис. домівок залишаються без світла», – ідеться в повідомленні.
За даними групи, пошкодження енергооб’єкта значні, тож ремонт потребуватиме часу.