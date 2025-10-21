Чернігівщина зазнала чергової масової атаки Росії

Чернігівська область зазнала масової атаки російських ударних безпілотників. За добу в регіоні зафіксували 51 повітряну ціль, у тому числі дві балістичні ракети. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус вранці 21 жовтня.

«На жаль, є два влучання “шахедів”: обʼєкт теплопостачання та енергооб’єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням», – ідеться в повідомленні.



За даними ОВА, наразі об’єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. Частково розгорнули пункти незламності.

Через російську атаку знеструмленими залишаються зокрема й об’єкти «Чернігівводоканалу», повідомили в комунальному підприємстві.

З 05:30 21 жовтня працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.

Мешканців Чернігова закликали роботи запаси води. В окремі райони міста організують підвезення води. Окрім того, у місті відкриті водопровідні колонки, з яких мешканці багатоповерхівок можуть набрати воду.