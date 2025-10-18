Внаслідок атак є руйнування на енергетичних об'єктах

У ніч на суботу, 18 жовтня, росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру на Чернігівщині, внаслідок чого зникло світло у 17 тис. абонентів. Також окупанти завдали ударів по Чугуєву на Харківщині – через атаку майже все місто залишилося без електропостачання.

Про атаку на об’єкт енергетики в Чернігівській області повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго». Там розповіли, що росіяни атакували енергооб’єкт на території Корюківського району.

«Без електропостачання опинилося близько 17 тис. абонентів», – повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання на Чернігівщині.

Крім того, росіяни завдали масованого удару дронами по місту Чугуїв на Харківщині. Для атаки окупанти застосували понад десяток дронів, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

«Знеструмлено майже всі мікрорайони. Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки», – повідомила Мінаєва.

Станом на 12:00 майже в усіх мікрорайонах Чугуєва вдалося відновити електропостачання.

Нагадаємо, восени росіяни поновили тактику атак на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти концентрують масовані удари на одній з областей України. Через російські атаки по всій Україні вже запроваджували аварійні відключення.