Аварійні відключення запровадили через російські обстріли української енергетики

У четвер, 16 жовтня, «Укренерго» запровадило у частині областей України аварійні відключення. Відключення відбудуться вдруге за добу. Згодом «Укренерго» повідомило, що аварійні відключення відбудуться по всій країні.

У пресслужбі «Укренерго» повідомили, що аварійні відключення застосували через складну ситуацію в енергосистемі, яку атакують росіяни.

«Також в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

В яких саме областях застосують графіки аварійних відключень, у пресслужбі «Укренерго» не уточнили.

Доповнено 17:45. Про аварійні відключення оголосили на Волині та Хмельниччині. Зазначається, що у Хмельницькій області відключення торкнуться північної частини регіону.

Також інформацію про запровадження аварійних графіків поширила пресслужба «Закарпаттяобленерго». Крім того, про запровадження відключень підтвердили обленерго на Київщині.

Доповнено 18:44. У пресслужбі «Львівобленерго» повідомили про запровадження аварійних графіків відключень для 5 та 6 груп у Львівській області.

«За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні з 18:30 у Львові та області введенні дві черги графіків аварійних відключень. Відповідно, до 20:00 буде відсутня електроенергія у споживачів 5 та 6 черг ГАВ», – повідомили у пресслужбі обленерго.

Доповнено 18:48. У «Львівобленерго» додали, що за розпорядженням «Укренерго» відключення запровадили для ще однієї групи. Так, до 21:00 світла не буде у споживачів 7 черги ГАВ.

Доповнено 18:57. У пресслужбі «Укренерго» повідомили про запровадження аварійних відключень по всій території України.

«Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00», – повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Зазначається, що у зв’язку із ситуацією в енергомережі наразі діють три черги погодинних відключень на Чернігівщині.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило про запровадження графіків аварійних відключень для українців. Світла не було у низці областей, зокрема на Львівщині – з 18:00 там ввели дві черги відключень.

Попередити заздалегідь про впровадження аварійних відключень немає можливості. Для мешканців Львівської області свою чергу відключень можна дізнатися на сайті або у чатботах у вайбері та телеграмі «Львівобленерго».