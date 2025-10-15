У Львові ввели дві черги відключення світла

За розпорядженням НЕК «Укренерго» сьогодні з 18:00 у Львові та області введенні дві черги графіків аварійних відключень.

«Львівобленерго» повідомило 15 жовтня, у середу, про аварійні відключення світла, адже попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості. Свою чергу відключень можна дізнатися на сайті або у чатботах у вайбері та телеграмі «Львівобленерго».

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру», – повідомило «Укренерго». Компанія також закликала українців, в яких поки є електроенергія, до ощадливого споживання.

Варто зазначити, що «Львівобленерго» поки не оприлюднило графіків вимкнень електроенергії.

У Міненерго зазначили, що аварійні знеструмлення застосовані по всій Україні, окрім Донецької та частини Чернігівської областей.

Як інформував ZAXID.NET, минулого тижня у Львові тестували роботу світлофорів на резервному живленні. Понад 150 світлофорів у місті можуть працювати під час вимкнень електроенергії.