Через масовані російські обстріли української енергетики та критичної інфраструктури «Укренерго» почало запроваджувати різні види відключень – від аварійних та екстрених до планових за графіками. ZAXID.NET пояснює, які бувають відключення світла, коли їх застосовують та чим вони відрізняються.

Стабілізаційні або планові відключення

Їх запроваджують відповідно до попередньо розроблених графіків і тільки в разі дефіциту електроенергії в енергосистемі. Об’єм електроенергії, який потрібно обмежити в регіоні, визначений заздалегідь. Такі відключення, які ще називають погодинними, тривають близько 4 годин (±30 хвилин для перемикання клієнтів).

Аварійні відключення

Їх вводять, коли потрібно збалансувати енергосистему в конкретний момент на велику потужність. Об’єм електроенергії, який потрібно обмежити в регіоні, невідомий заздалегідь. Тому й не відомо, скільки триватимуть такі відключення і коли саме їх введуть. Після наказу НЕК «Укренерго» про введення певного виду відключень диспетчери мають не більше 10 хвилин, щоб оперативно виконати вимкнення, інакше може трапитись аварія в енергосистемі. Такі відключення зазвичай запроваджують через російські обстріли енергомереж.

Екстрені і локальні відключення

Своєю чергою аварійні відключення діляться на екстрені та локальні. Екстрені застосовують, коли «Укренерго» потрібно додатково збалансувати всю систему, а локальні – коли лише в певних регіонах.

Превентивні відключення

Іноді енергетики застосовують превентивні відключення. Це потрібно для того, щоб у випадку руйнувань енергооб’єктів через обстріли, запобігти більш масштабним аваріям. Адже якщо такий об’єкт на повній потужності в момент вийде з ладу, це спричинить різке розбалансування енергосистеми. Відключення відбуваються за командою НЕК «Укренерго», коли він отримує попередження від військових про потенційну атаку на енергоінфраструктуру. Коли загроза зникає, після відбою тривоги електрику відновлюють.