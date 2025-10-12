Українські енергетики відновлюють енергосистему швидше, ніж очікувалося

Восени 2025 року стан енергосистеми України кращий, ніж за весь час повномасштабної війни, говорить директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, повідомляє «Громадське радіо».

Навіть після масованої російської атаки 10 жовтня, говорить він, ситуація залишається контрольованою. Хоч ця атака призвела до масштабних знеструмлень у Києві та ще 11-ти регіонах, споживачам повернули електроенергію, а аварійних знеструмлень немає в жодній області.

Водночас, говорить Олександр Харченко, були пошкоджені як об’єкти передачі електроенергії, так і об’єкти генерації. І якщо наслідки атаки на перші енергетики усувають швидко, то другі – ні, є втрати, хоча й не критичні. Загалом енергетична система України стабільна, каже експерт.

Перед опалювальним сезоном енергетики відновили більше пошкоджених об’єктів, ніж очікувалося, тож загалом енергосистема України перебуває в кращому стані, ніж за весь час від початку повномасштабної війни, додає експерт.

«Якби така атака (як 10 жовтня – ред.) сталася у 2022 чи 2023 роках, то наслідки були б значно сумнішими для нас. Нагадаю, що в листопаді 2022 року атака п’ятнадцятьма, якщо не помиляюся, дронами й ракетами призвела до фактичного блекауту. А зараз було сотні повітряних цілей, і система встояла. Система стабільна, система керована», – каже директор Центру досліджень енергетики.

Щодо блекаутів взимку, то Олександр Харченко сказав, що вони будуть після атак і триватимуть, допоки не вдасться відновити постраждалі об’єкти.

«Потрібен час, щоб відновити людям живлення й відновлювати ті об’єкти, які постраждали й можуть бути відновлені, тобто за найближчі три тижні. Потім уже буде капітальне відновлення інших об’єктів, які постраждали більше й на відновлення яких потрібні місяці», – пояснює Олександр Харченко.