Наразі Україна не має потрібного запасу газу

Для стабільної подачі тепла взимку та роботи промисловості Україні потрібно щонайменше 14,5 млрд кубометрів газу, говорить експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко. Чи є в України необхідний запас газу та якою може бути ситуація взимку, пише сайт «24 Каналу».

Що кажуть експерти

Зараз у газових сховищах України, розповів Володимир Омельченко, накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. Цього обсягу, за його словами, може не вистачити, якщо зима буде холодною.

У випадку дефіциту газу в сховищах, додає експерт, паливо доведеться докуповувати.

Такої ж думки дотримується президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, за словами якого, Україні для стабільної зими потрібно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 14-15 млрд кубометрів газу.

На думку експерта Геннадія Рябцева, нинішній обсяг газу в ПСГ – 13,2 млрд кубометрів – на межі достатності. За його розрахунками, цього вистачить для побутових потреб і частини промисловості, але за умови, що зима не буде надто холодною.

Україна, додає Геннадій Рябцев, мала би створити стратегічний запас газу, проте поки цього запасу немає.

Що кажуть в «Нафтогазі України»

Водночас Росія продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема газову. У НАК «Нафтогаз України» повідомили, що закуплять додаткові обсяги газу за кордоном – для цього компанія залучила кредит від державного «Ощадбанку» на 3 млрд грн.

«Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що тарифи на газ для населення на опалювальний сезон зростати не будуть.

Додамо, що у Львові відтермінували початок опалювального сезону через російські атаки.