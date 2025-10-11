Чи буде взимку газ: яка ситуація зі сховищами і скільки палива бракує
Для стабільної подачі тепла взимку та роботи промисловості Україні потрібно щонайменше 14,5 млрд кубометрів газу, говорить експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко. Чи є в України необхідний запас газу та якою може бути ситуація взимку, пише сайт «24 Каналу».
Що кажуть експерти
Зараз у газових сховищах України, розповів Володимир Омельченко, накопичено 13,2 млрд кубометрів газу. Цього обсягу, за його словами, може не вистачити, якщо зима буде холодною.
У випадку дефіциту газу в сховищах, додає експерт, паливо доведеться докуповувати.
Такої ж думки дотримується президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, за словами якого, Україні для стабільної зими потрібно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 14-15 млрд кубометрів газу.
На думку експерта Геннадія Рябцева, нинішній обсяг газу в ПСГ – 13,2 млрд кубометрів – на межі достатності. За його розрахунками, цього вистачить для побутових потреб і частини промисловості, але за умови, що зима не буде надто холодною.
Україна, додає Геннадій Рябцев, мала би створити стратегічний запас газу, проте поки цього запасу немає.
Що кажуть в «Нафтогазі України»
Водночас Росія продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру, зокрема газову. У НАК «Нафтогаз України» повідомили, що закуплять додаткові обсяги газу за кордоном – для цього компанія залучила кредит від державного «Ощадбанку» на 3 млрд грн.
«Потреба в імпорті додаткових обсягів газу спричинена масованими ворожими атаками на обʼєкти газової інфраструктури. Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що тарифи на газ для населення на опалювальний сезон зростати не будуть.
Додамо, що у Львові відтермінували початок опалювального сезону через російські атаки.