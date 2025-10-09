Тарифи на газ в Україні озвучила голова уряду Юлія Свириденко

В Україні починається опалювальний сезон: у багатьох містах вже подають тепло в лікарні, дитсадки, школи та інші соціальні обʼєкти. Це означає, що вже в листопаді деякі споживачі можуть отримати платіжки за газ і тепло з більшими сумами до сплати. Розповідаємо, чи очікувати зростання тарифів восени 2025 року.

Ціни на газ

Для тих, хто використовує індивідуальне опалення, під час опалювального сезону важливим є тариф на газ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 8 жовтня повідомила, що восени 2025 року і до 31 березня 2026 року фіксований тариф на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінним. Додамо, це стосується споживачів, яких обслуговує НАК «Нафтогаз України», тобто 98% споживачів.

Восени 2025 року і до кінця опалювального сезону тарифи на газ будуть такі:

для населення – 7,42 грн за кубометр газу (з ПДВ);

для бюджетних установ – 16,39 грн за кубометр.

Ціни на централізоване теплопостачання

Незмінність тарифів на природний газ впродовж зими також покликана зберегти на попередньому рівні тарифи на централізоване теплопостачання.

«Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», – сказала Юлія Свириденко.

Проте тарифи на тепло встановлюють органи місцевого самоврядування і в кожному населеному пункті вони відрізняються. Водночас під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, газ і гарячу воду. Тобто підвищувати ціни на тепло влада не повинна.

ЛМКП «Львівтеплоенерго», що централізовано забезпечує теплом багатоквартирні будинки у Львові, на початку жовтня повідомило, що тарифи на цей опалювальний сезон змінюватись не будуть. Таке ж рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР 3 жовтня.

Отже, за тепло восени 2025 року львів’яни платитимуть 39,38 грн за квадратний метр житлової площі або 1539,5 грн за 1 Гкал теплової енергії.