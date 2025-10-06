Оновлення об’єктів «Львівтеплоенерго» допоможе економити енергію

Львівська міська рада планує отримати кредит для модернізації кількох об’єктів «Львівтеплоенерго». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у понеділок, 6 жовтня.

Йдеться про участь у проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізують на рівні Міністерства розвитку громад і територій за гроші Європейського інвестиційного банку. Як розповів директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олександр Одинець, комунальне підприємство подало заявку на участь у цьому проєкті для оновлення трьох об’єктів теплоенерго. З міркувань безпеки ZAXID.NET не публікує перелік цих об’єктів.

Він зазначив, що ці об’єкти пройшли два етапи відбору та потрапили до відібраних 16-ти учасників, однак остаточно проєкти Львова ще не відібрали. Рішення виконавчого комітету передбачають готовність міської ради надати місцеву гарантію під отримання кредиту.

«Наша інфраструктура потребує загальної модернізації. Ці проєкти обрані, бо всі вони скеровані на значну економію енергетичних ресурсів та покращення якості надання послуг», – зазначив Олександр Одинець.

Загалом ідеться про 6,5 млн грн. Кредит планують повертати 22 роки.

Додамо, що «Львівтеплоенерго» за майже пів млрд грн встановить чотири когенераційні газопоршневі установки загальною потужністю 20 МВт. Ці міні-ТЕЦ дозволяють розділити генерацію і використовувати її під час відключень електроенергії.