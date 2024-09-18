ТзОВ «Кавер Енерджі Плюс» виконає роботи за 470,6 млн грн

ЛМКП «Львівтеплоенерго» підписало угоду на майже півмільярда гривень, що передбачає розроблення проєкту та встановлення чотирьох когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю 20 МВт. Такі міні-ТЕЦ дозволяють розділити генерацію і використовувати її під час відключень електроенергії. Тендер на ці роботи виграла львівська компанія «Кавер Енерджі Плюс».

Тендер на розроблення проєктної документації та реконструкцію об’єкта ЛМКП «Львівтеплоенерго» з розміщенням та підключенням чотирьох когенераційних газопоршневих установок у Львові оголосили 9 серпня. Початкова вартість робіт становила 470,6 млн грн. Як вказано в тендерній документації, роботи виконуватимуть у два етапи:

розробка проєкту для реконструкції ЛМКП «Львівтеплоенерго» з розміщення та підключення чотирьох когенераційних газопоршневих установок;

будівельні роботи: будівництво комплексу, що складатиметься з чотирьох газових двигунів, які будуть поступово вводити в експлуатацію, та будівництво системи віддачі теплової потужності.

Під час будівельних робіт збудують машинну залу, встановлять чотири когенераційні установки та під’єднають їх до теплової та електричної мереж. Виконати ці роботи мають упродовж 2024-2025 років. За інформацією Dozorro, чотири газові двигуни B35:40 V12 AG 1 виробництва Bergen Engines AS для встановлення надасть підряднику «Львівтеплоенерго». Це ті самі двигуни, які «Хмельницькобленерго» має передати Львову як гуманітарну допомогу.

Аукціон відбувся 27 серпня, єдиним учасником торгів стало ТзОВ «Кавер Енерджі Плюс», що запропонували виконати роботи за 470,6 млн грн. 2 вересня «Львівтеплоенерго» повідомило компанії про намір укласти договір, а 16 вересня – договір підписали.

ТзОВ «Кавер Енерджі Плюс» зареєстроване у 2017 році у Львові та займається електромонтажними роботами. Її власниками є львів’янин Роман Коцан і мешканка області Марія Доманська. Компанія займається встановленням і реконструкцією електропідстанцій та встановленням енергетичного обладнання. За даними системи Опендатабот, «Кавер Енерджі Плюс» давно співпрацює з «Львівтеплоенерго». У 2024 році компанія виграла тендерів на майже 189 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2024 року депутати Львівської міськради затвердили Програму встановлення когенераційних газопоршневих установок. Фінансування програми на 2024-2025 роки становитиме 654 млн грн.

Когенераційна установка – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію. Іншими словами, це такі міні-ТЕЦ, що можна встановити на різних об’єктах, розпорошити їх по місту – розділити генерацію.