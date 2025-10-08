Дехто може платити за світло в жовтні менеше, а дехто - отримати компенсацію від держави

Восени зростає енергоспоживання через короткий світловий день і похолодання. Це відображається в платіжках за електроенергію. Якими будуть тарифи на електроенергію восени та хто може в цей період платити за світло менше, читайте на ZAXID.NET.

Тарифи на електроенергію в жовтні

Тариф на електроенергію в Україні в жовтні 2025 року становить 4,32 грн за кВт∙год. Останнє підняття тарифу відбулося з літа 2024 року. Наразі нове підвищення не планується.

Проте такий тариф стосується не всіх побутових споживачів. Так, для власників двозонних лічильників діють інші тарифи – у нічний час вони можуть платити за електроенергію удвічі менше.

З 23:00 до 7:00 тариф за двозонними лічильниками «День/ніч» становить 2,16 грн за кВт∙год. Це пов’язано з тим, що в нічні години зменшується споживання електроенергії, тож встановлення двозонного лічильника та вмикання побутової техніки вночі може принести економію.

Хто в жовтні платитиме за світло менше

З 1 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. Разом з ним почала діяти пільга на оплату електроенергії для будинків з електричним опаленням.

Згідно з постановою уряду №37 від 17 січня 2025 року, у період з 1 жовтня до 30 квітня для громадян та колективних побутових споживачів, що мають електроопалення діють такі тарифи:

2,64 грн/кВт∙год – за умови споживання до 2000 кВт∙год на місяць;

4,32 грн/кВт∙год – за обсяг споживання понад 2000 кВт∙год на місяць.

Додамо, що українці, які проживають на прифронтових територіях, можуть отримати часткове відшкодування витрат на електроенергію. Це стосується людей, якімають пільги або субсидії.

Розмір виплат залежить від кількості членів сім’ї і становить 432 грн на одну людину (відшкодування за100 кВт∙год) та 1296 грн намісяць на домогосподарство (відшкодування за 300 кВт∙год).