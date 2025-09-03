Субсидію на опалювальний період призначають вже з 1 жовтня

Менше, ніж через місяць, в Україні переглянуть субсидії на комунальні послуги у зв’язку з опалювальним періодом. Кому не варто хвилюватися, а хто має подати заяву на призначення субсидії, пише сайт «Ми – Україна».

Субсидія на опалювальний сезон

Хоча зараз здається, що до похолодання та увімкнення опалення ще далеко, до опалювального сезону варто підготуватися заздалегідь.

У кожному населеному пункті опалювання розпочинають за потреби – коли середньодобова температура повітря становить менше восьми градусів тепла, орієнтовно сезон стартує з 15 жовтня.

Проте субсидія на опалювальний сезон має чітку дату перерахунку – з 1 жовтня. Діє вона до 30 квітня.

Якщо жовтень теплий і немає потреби вмикати опалення, субсидію за цей місяць надають з урахуванням тривалості послуги з опалення. Тобто у жовтні сума буде меншою, ніж в інші місяці опалювального періоду.

Кому потрібно подати заяву на субсидію

Для тих українців, які отримують субсидію на комунальні послуги зараз, на опалювальний період її перерахують автоматично.

Деяким категоріям претендентів на субсидію потрібно подати заяву. Це:

ті, кому відмовили в субсидії на неопалювальний період;

ті, хто вперше хочуть отримати субсидію.

Індивідуально вирішувати питання про призначення субсидії на оплату комунальних послуг мають також:

ті, у складі сім'ї кого є люди без доходу чи сукупний середньомісячний дохід яких менший за мінімальну зарплату (8 тис. грн), окрім студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, зареєстрованих безробітних, полонених тощо;

у складі сім'ї є задекларовані особи;

кількість фактично проживаючих у житлі людей менша, ніж кількість зареєстрованих.

Щоб отримувати субсидію на комунальні послуги на термін з 1 жовтня, документи для її оформлення потрібно подати до 30 листопада – це заява на субсидію і декларація про доходи за минулі шість місяців.

Якщо людина звернеться за субсидією з 1 грудня і пізніше, субсидію їй призначать з початку місяця звернення.

Про це потрібно повідомляти

Важливо, що отримувачі субсидій на комунальні послуги зобов’язані повідомляти пенсійний фонд про деякі зміни, що впливають на призначення субсидії. Ідеться про зміни:

у складі зареєстрованих та задекларованих;

у соціальному статусі членів домогосподарства;

у складі сім'ї;

у переліку комунальних послуг та умов їх надання;

управителя, виконавця комунальних послуг (якщо про це не надає інформацію сам виконавець), створення ОСББ;

фінансового стану – придбання транспортного засобу, витрат на суму понад 100 тис. грн, появу ще одного житла, отримання одноразового доходу на суму понад 75,7 тис. грн, збільшення площі житла понад норму 130 м2 для квартир та 230 м2 – для будинків.

Окрім того, отримувачі субсидії зобов’язанні повідомляти про перебування за кордоном понад 60 днів. У сукупний дохід сім'ї не враховують дохід того, хто виїхав за кордон на 60 днів і більше. На таку людину також не діють й соціальні нормативи для призначення субсидії.

Щоб повідомити ПФУ про зміни, в отримувачів субсидії є 30 днів. У разі виявлення порушень нараховану субсидію доведеться повернути державі.