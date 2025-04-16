Двічі на рік українцям автоматично перераховують субсидію

У березні деяким українцям перерахували субсидію. Ідеться про домогосподарства, в яких дохід зменшився або зріс на понад 50%. В міністерстві соціальної політики розповіли, де і як вони можуть перевірити розмір перерахованої субсидії.

Додамо, що субсидію перераховує Пенсійний фонд України. Це відбувається автоматично.

Інструкція з перевірки нарахованої субсидії

Щоб перевірити розмір субсидії на своє житло, потрібно:

зайти на вебпортал Пенсійного фонду України;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису», або ID.GOV.UA;

зайти в особистий кабінет;

в меню ліворуч вибрати рубрику «Моя субсидія», зайти та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримувати субсидію навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги. Хто і як може це зробити, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як отримати субсидію, коли є заборгованість за комунальні послуги: інструкція».

Наступний автоматичний перерахунок субсидій відбудеться в серпні 2025 року.