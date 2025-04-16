Як дізнатися розмір перерахованої субсидії: покрокова інструкція
У березні деяким українцям перерахували субсидію. Ідеться про домогосподарства, в яких дохід зменшився або зріс на понад 50%. В міністерстві соціальної політики розповіли, де і як вони можуть перевірити розмір перерахованої субсидії.
Додамо, що субсидію перераховує Пенсійний фонд України. Це відбувається автоматично.
Інструкція з перевірки нарахованої субсидії
Щоб перевірити розмір субсидії на своє житло, потрібно:
- зайти на вебпортал Пенсійного фонду України;
- авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або «Дія.Підпису», або ID.GOV.UA;
- зайти в особистий кабінет;
- в меню ліворуч вибрати рубрику «Моя субсидія», зайти та ознайомтесь із розміром оновленої виплати.
Нагадаємо, що деякі українці можуть отримувати субсидію навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги. Хто і як може це зробити, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як отримати субсидію, коли є заборгованість за комунальні послуги: інструкція».
Наступний автоматичний перерахунок субсидій відбудеться в серпні 2025 року.