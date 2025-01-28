Суму субсидії рахуватимуть в залежності від цін на оренду в кожному регіоні

З 29 січня розпочнеться прийом документів для призначення субсидії вимушеним переселенцям на оренду житла. Які документи потрібно підготувати, куди їх подавати та хто може претендувати на субсидію, пояснює Міністерство соціальної політики України.

«Субсидія на оренду буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини, так і різницю у ціні оренди в різних регіонах країни. Це також дозволить захистити людей юридично, адже договір оренди убезпечить від необгрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. Так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг», – прокоментувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Хто з ВПО може отримати субсидію на оренду житла

На субсидію для оренди житла можуть претендувати внутрішньо-переміщені особи, які:

виїхали з окупованих Росією регіонів або зі зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України;

їхнє житло знищене або непридатне для проживання і це підтверджено документами або реєстром;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але оренда перевищує 20% від сукупного доходу сім’ї.

Для тих сімей, чий сукупний дохід менше 5840 грн на людину, субсидія покриватиме більший відсоток ціни оренди.

Важливими для призначення субсидії є такі умови:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними зв’язками;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

Кому з ВПО можуть відмовити в субсидії на оренду житла

Для призначення субсидії перевірятимуться доходи і витрати заявників. Не можуть претендувати на субсидію ті, хто:

має заборгованість зі сплати аліментів за три і більше місяців;

за минулі три місяця купили житло або земельну ділянку, якщо не йдеться про окуповані території або зону бойових дій;

за минулі три місяці купили автомобіль або інший транспорт, не старший за п’ять років;

робили покупки або отримували благодійну допомогу чи позику на понад 100 тис. грн;

мають депозити в банках або придбали ОВДП на суму понад 100 тис. грн;

мають в складі сім’ї двох або більше працездатних, але безробітних людей.

Яка сума субсидії на оренду житла для ВПО

Сума субсидії розраховуватиметься індивідуально, говорять у пенсійному фонді України. Для обрахунку суми для кожної сім’ї враховуватимуть:

доходи сім’ї;

кількість членів сім’ї;

ціну оренди житла в регіоні.

Основні показники для розрахунку наступні:

середня ціна оренди однокімнатної квартири загальною площею 35,22 м 2 (193,6 грн за метр або 6,8 тис. грн на цю площу);

(193,6 грн за метр або 6,8 тис. грн на цю площу); коригувальні коефіцієнти та соціальна норма житла – 13,65 м2 на людину, але не менше 35,22 м2 на родину.

Незалежно від кількості членів сім’ї, загальна площа житла не може перевищувати 130 м2 для квартир і 230 м2 – для індивідуальних будинків.

Детальніше про формулу розрахунку суми субсидії можна прочитати за посиланням.

Як подати документи для призначення субсидії на оренду житла

Подати документи для призначення субсидії на оренду житла можна як фізично, так і онлайн.

Фізично це можна зробити у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в Центрі надання адміністративних послуг.

Онлайн заяви приймаються через портал електронних послуг ПФУ або через мобільний додаток – за умови, що і власник житла, і претендент на субсидію мають електронний підпис.

Які документи потрібні для оформлення субсидії на оренду житла

Пакет документів невеликий і складається з:

договору найму (за встановленою формою );

заяви (за встановленою формою );

копій документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інших документів, що підтверджують якісь особливі обставини – за потреби.

На який термін призначається субсидія

Субсидія на оренду житла ВПО призначається на шість місяців, але не більше двох шестимісячних строків поспіль до закінчення строку реалізації експериментального проєкту.

Субсидії на комунальні послуги для ВПО

У міністерстві соціальної політики зазначають, що сім’ї внутрішніх переселенців можу одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Податки для орендодавця

У Пенсійному фонді обіцяють, що держава компенсуватиме орендодавцям частину податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого зі здачі житла в оренду. Ідеться про податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, що становлять, відповідно, 18 і 5%.