У Львові побільшало скарг через куріння кальянів на терасах

У Львові з початком літнього сезону побільшало скарг на куріння кальянів у кафе та ресторанів. Йдеться не лише про приміщення, а й про літні тераси, майданчики та відкриті зони обслуговування. Відтак зросла і кількість штрафів.

21 травня Львівська міська рада з посиланням на Держпродспоживслужбу повідомила, що у 2025 році було проведено 531 перевірку у сфері обігу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, а з початку 2026-го – сума штрафів сягнула понад 20 млн грн.

«За результатами інспекцій бізнес оштрафували більш ніж на 29 млн грн. Від початку 2026 року вже відбулося ще 365 перевірок, а сума штрафів перевищила 20 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про заборону куріння кальянів у закладах?

Згідно з законодавством України, використання кальянів у закладах громадського харчування – під забороною, навіть якщо суміш не містить тютюну.

За порушення антитютюнового законодавства передбачені значні штрафи:

до 30 тис. грн за перше порушення;

до 50 тис. грн – за повторне протягом року.

У міськраді закликали власників закладів дотримуватися вимог закону та відповідально ставитися до здоров’я відвідувачів.

Як писав ZAXID.NET, літні майданчики у Львові цьогоріч запрацювали раніше – з 19 березня, замість 1 квітня. Також у львівських парках вперше запрацює пересувна торгівля – відвідувачі зможуть купити морозиво, каву та прохолодні напої, однак продаж алкоголю й тютюнових виробів буде заборонений.

Зазначимо, що у Львові штрафуватимуть підприємців, які перекривають і захаращують тротуари. Особливо посилено ситуацію з хідниками будуть моніторити на площі Ринок і навколо.