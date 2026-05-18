Дві львівські кавʼярні претендують на звання найкращих у Європі
Загалом Україну представляють три кавʼярні
Міжнародний рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shops уперше оголосив окрему номінацію Europe’s 100 Best Coffee Shops, до якої увійшли найкращі кав’ярні континенту – cеред них три українські кавʼярні.
Цьогоріч Україну представляють три кав’ярні, серед яких дві львівські та одна київська:
- «Світ Кави» (Львів)
- Black Honey (Львів);
- Takava Coffee-Buffet (Київ).
«Світ кави» заснували львівські підприємці у 2000 році — подружжя Маркіяна та Ольги Бедрій. Сьогодні мережа налічує три локації у Львові.
Black Honey має девʼять локацій у Львові та належить подружжю Оксані та Назару Вітинським, які заснували мережу кавʼярень у 2016 році.
Мережу кав’ярень Takava Coffee-Buffet заснували українські підприємці Ервін Меметов та Сеіт-Бекір Сулейманов, який є чоловіком співачки Джамали. Після переїзду з окупованого Криму до Києва бізнесмени у 2017 році запустили власну мережу. Сьогодні у Києві налічується пʼять закладів Takava Coffee-Buffet.
Заклади аналізуватимуть за кількома критеріями: якість кави, їжі та випічки, атмосфера, професійність барист, інноваційність, рівень сервісу, екологічні практики та залученість у життя спільноти.
Фінальну сотню найкращих кав’ярень Європи оголосять 25 червня 2026 року під час міжнародної події World of Coffee Europe у Брюсселі.