Фінальну сотню найкращих кав’ярень Європи оголосять 25 червня 2026 року

Міжнародний рейтинг The World’s 100 Best Coffee Shops уперше оголосив окрему номінацію Europe’s 100 Best Coffee Shops, до якої увійшли найкращі кав’ярні континенту – cеред них три українські кавʼярні.

Цьогоріч Україну представляють три кав’ярні, серед яких дві львівські та одна київська:

«Світ Кави» (Львів) Black Honey (Львів); Takava Coffee-Buffet (Київ).

«Світ кави» заснували львівські підприємці у 2000 році — подружжя Маркіяна та Ольги Бедрій. Сьогодні мережа налічує три локації у Львові.

Black Honey має девʼять локацій у Львові та належить подружжю Оксані та Назару Вітинським, які заснували мережу кавʼярень у 2016 році.

Мережу кав’ярень Takava Coffee-Buffet заснували українські підприємці Ервін Меметов та Сеіт-Бекір Сулейманов, який є чоловіком співачки Джамали. Після переїзду з окупованого Криму до Києва бізнесмени у 2017 році запустили власну мережу. Сьогодні у Києві налічується пʼять закладів Takava Coffee-Buffet.

Заклади аналізуватимуть за кількома критеріями: якість кави, їжі та випічки, атмосфера, професійність барист, інноваційність, рівень сервісу, екологічні практики та залученість у життя спільноти.

Фінальну сотню найкращих кав’ярень Європи оголосять 25 червня 2026 року під час міжнародної події World of Coffee Europe у Брюсселі.