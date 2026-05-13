У підпільному цеху підробляли каву бренду Lavzza

На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованої кави відомих світових брендів. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки 13 травня. Як можна побачити на фото БЕБ, мова йде про бренд Lavаzza.

Шахраї організували повний цикл виготовлення підробленої продукції: облаштували підпільні цехи, де обсмажували, фасували та пакували каву під логотипами міжнародних брендів, а збували підроблену продукцію через інтернет-магазини, маркетплейси й кав’ярні по всій Україні.

Також слідство встановило, що раніше зловмисники дійсно співпрацювали з правовласником торговельної марки і були офіційними постачальниками бренду в Україну, але після завершення контракту у 2021 році продовжили незаконно використовувати відомий бренд, а ось продукцію – підробляти.

«Кава не проходила жодного контролю якості та могла становити загрозу для здоровʼя споживачів», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Виробництво організували у складському приміщенні / Фото БЕБ

У цій справі детективи провели 22 обшуки та вилучили виробниче обладнання, поліграфічні матеріали, тисячі упаковок готової продукції, сировину, а також транспортні засоби, готівку та документацію. Орієнтовна вартість вилученого майна – майже 20 млн грн.

