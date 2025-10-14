Під час обшуків в цеху вилучили продукцію та обладнання на 1,2 млн грн

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило незаконне виробництво алкогольних напоїв у Львові. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці також встановили організатора підпільного виробництва та продажу алкоголю під виглядом продукції відомих торгових марок. Повідомляється, що готовий товар реалізовували оптом і вроздріб.

Під час обшуків в одному з нежитлових приміщень у Львові слідчі виявили і вилучили підроблені акцизні марки, 246 літрів рідини з ароматизаторами «Лимон» та «Шоколад», понад 4800 пляшок горілки різних найменувань та об’ємів, 1200 літрів рідини з характерним запахом спирту, обладнання для виготовлення та маркування продукції (станки для наклеювання етикеток, фени, шланги, лійки, спиртометри), корки з маркуванням, а також етикетки відомих торгових марок.

Підпільний цех з виробництва алкоголю викрили у Львові (фото БЕБ)

Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції становить понад 1,2 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).