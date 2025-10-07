Родині Романа Мудя належить елітний ресторан Kilinski, який зі скандалом збудували в Стрийському парку

Колишній начальник оперативного управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Роман Мудь після розлучення з дружиною Наталією Мудь та позбавлення її батьківських прав на неповнолітню доньку продовжує мешкати з ними в одному будинку у Львові. За час його роботи в держорганах Наталія Мудь купила елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку та разом із дітьми почала заробляти мільйони гривень. Після того, як діяльністю родини Романа Мудя зацікавились журналісти, він звільнився з БЕБ. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди», опублікованому 7 жовтня.

До 2020 року Роман Мудь працював у департаменті кіберполіції Нацполіції, після цього два роки не працював на державній роботі, а з 2022 року працевлаштувався в БЕБ. За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, Роман Мудь був неформальним куратором роботи відомства всієї області.

У липні 2022 року Роман Мудь розлучився з дружиною Наталією Мудь, із якою у них троє дітей – старші Зоряна та Юрій і неповнолітня Уляна. В рішення Личаківського суду вказано, що подружжя не живе разом та не підтримує спільний побут. Крім цього, 2 вересня 2024 року Личаківський райсуд за позовом Романа Мудя позбавив його вже колишню дружину батьківських прав на неповнолітню доньку Уляну. Роман Мудь мотивував це рішення тим, що дружина після повномасштабного вторгнення виїхала за кордон і батько змушений самостійно виховувати дитину в Україні.

Попри це, журналісти зафіксували, що пара разом із молодшою донькою й надалі живе у приватному двоповерховому будинку у Львові, записаному на батька Романа Мудя. Наталія Мудь щонайменше кілька днів підряд разом із донькою приїжджала додому, а одного вечора сам посадовець зустрів їх у дворі. Водночас в інтерв’ю ютуб-каналу Gorchyn у серпні 2024 року Наталія Мудь розповіла, що вона є «містком у стосунках між чоловіком і дітьми», а неповнолітня Уляна неодноразово знімалась у рекламних роликах ресторану матері.

У грудні 2022 року Наталія Мудь разом із донькою Зоряною купили у тоді ще адвокатів та бізнес-партнерів львівського підприємця Григорія Козловського Олексія Різника та Юрія Ломаги ТзОВ «Львів-Енергія». Ця компанія володіє рестораном французької кухні Kilinski, який зі скандалом збудували у Стрийському парку. Попри офіційне розлучення, у тому ж інтерв’ю Наталія Мудь розповіла, що відкрила ресторан завдяки підтримці чоловіка.

Старші діти подружжя Мудь також працевлаштуванні в ресторан матері як ФОПи. Наприклад, їхній син Юрій Мудь за перший рік роботи як підприємець за 2022 рік заробив майже 7,5 млн грн, а за період 2022-2024 років він отримав 19 млн грн доходів. Сама ж Наталія Мудь уже за рік після відкриття ресторану отримала 16,5 млн грн доходу.

Журналісти підозрюють, що через розлучення Роман Мудь хотів приховати реальні статки та доходи сім’ї, а позбавлення батьківських прав дружини на неповнолітню доньку зробило його єдиним її опікуном, забезпечуючи таким чином відстрочку від мобілізації. Сам Роман Мудь ці звинувачення відкинув. Він переконує, що розлучився з дружиною, оскільки їхні стосунки зіпсувались під час повномасштабного вторгнення, хоча й підтвердив, що пара досі живе разом. Він наголосив, що його ексдружина багато років працювала кондитеркою, а у 2022 році перекупила у розстрочку корпоративні права на ресторан Kilinski у Юрія Ломаги, який через рік помер.

«В нас після приїзду дружини з-за кордону погіршились стосунки. Це сімейна історія, особиста історія. Ну, так вийшло в нас в сім’ї», – відповів Роман Мудь на закиди щодо можливого фіктивного позбавлення батьківських прав дружини.

Також він надав журналістам податкові декларації дружини, згідно з якими в час, коли він іще працював у кіберполіції, а його дружина звільнилась із посади вчительки та зареєструвалась як ФОП, вона заробила на кондитерці у 2018 році 897 тис. грн, у 2019 – 4,9 млн грн, у 2020 – 7,7 млн грн та ще понад 6,6 млн грн у 2021 році. Загалом за чотири роки, не маючи власних закладів, Наталія Мудь заробила на кондитерській справі майже 19 млн грн.

Прикметно, що за даними джерел УП, керівництво БЕБ знало про роботу журналістів у Львові та розіслало у внутрішні чати працівників повідомлення з проханням «не ходити по дорогих кабаках» та «не зустрічатися з криміналітетом» у ті дні, коли в місті перебуває журналіст Михайло Ткач. У вересні 2025 року Роман Мудь звільнився з БЕБ за власним бажанням. У розмові з Михайлом Ткачем він розповів, що не хотів, аби питання про його статки створювали негативну репутацію сім’ї.

«Постійно чую докори, чого буду слухати. От, наприклад, журналіст мені каже такі речі. Мене це болить, це не правда. Воно з таким негативом жити тяжко. Воно відбивається на дітях», – розповів УП Роман Мудь уже після звільнення.

Він додав, що більше не працюватиме в держорганах та працевлаштується у приватну компанію.