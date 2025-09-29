Юрій Гамар записав Audi Q7 2023 року випуску на доньку, а потім переоформив на колишнього підлеглого

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалив рішення про конфіскацію в дохід держави автомобіля Audi Q7 2023 року випуску, яким користується міський голова Самбора на Львівщині Юрій Гамар.

«29 вересня 2025 року ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Мова йде про автомобіль «Audi Q7», 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн», – йдеться в повідомленні САП 29 вересня.

У межах справи НАБУ та САП з’ясували, що у 2023 році донька мера набула у власність згаданий автомобіль.

«При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що ним після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля», – зазначили в САП.

У подальшому задля уникнення конфіскації мер переоформив автомобіль на третю особу – свого колишнього підлеглого (працівника комунального підприємства).

«Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів. Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі», – додали в САП. Рішення суду ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року САП звернулася з позовом до суду про визнання необґрунтованим активу та конфіскацію автомобіля Audi Q7, на якому їздить мер Самбора Юрій Гамар. У межах забезпечення позову суд наклав арешт на кросовер.